نزال ملاكمة بين بطل رفع الأثقال ومقاتل ينتهي بالضربة القاضية (فيديو)

أسقط البطل الروسي في الفنون القتالية المختلطة، ألكسندر يميليانينكو، بالضربة القاضية، مواطنه ميخائيل كوكليايف، المتخصص في رياضة رفع الأثقال، في نزال ملاكمة جمعهما أمس بموسكو.

وقبل ثوان من نهاية الجولة الأولى، تبادل المتنافسان اللكمات، لكن كوكليايف ارتكب خطأ لا يغتفر، عندما اندفع نحو منافسه دون حماية وجهه، ليتلقى ضربة قوية سقط على إثرها على الأرض.

وتمكن كوكليايف من النهوض، لكنه خسر النزال لاستعانته بحبال الحلبة وعدم قدرته على الاستقامة خلال عد الحكم للعدد 10.

وكان خلاف نشب بين يميليانينكو، وكوكليايف في مارس 2019، بسبب نشر هذا الأخير تدوينة عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، قبل أن يتشابكا بالأيدي في أحد مطاعم موسكو مطلع الشهر الماضي، وأدت تلك المشاجرة إلى إصابة كوكليايف بجرح في الحاجب.

المصدر: .eurosport.ru