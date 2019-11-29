أطلق نادي "ميونيخ 1860" العريق مبادرة تحت اسم "معا من أجل 60" لكي تجمع الجماهير أموالا للاعبي النادي للقيام بمعسكر تدريبي شتوي، كونه يمر بضائقة مالية الآن.

ويمتلك الملياردير الأردني حسن عبد الله اسميك، أكبر عدد من الأسهم في نادي ميونيخ، الذي تأسس عام 1860، وفاز بلقب بطل الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" عام 1966.

واشترى الملياردير الأردني أغلبية أسهم نادي ميونيخ 1860، في عام 2009، أي بعد هبوطه بسنوات من دوري الدرجة الأولى "بوندسليغا" إلى الدرجة الثانية، وسعى لإعادته إلى البوندسليغا. لكن الفريق هبط هذا الموسم إلى الدرجة الثالثة.

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وأثارت هذه المبادرة علامات استفهام كثيرة لدى جمهور النادي وخصوصا مع وجود الملياردير حسن اسميك، وذلك وفقا لموقع "تي زد" الألماني.

وصب مشجعون للفريق جام غضبهم على المبادرة، من خلال موقع "تويتر"، ومن بينهم حساب باسم "شتيفان غرودل"، إذ قال: "هل ما زالت عقولكم طبيعية؟ بسبب سوء الإدارة تتسولون من المشجعين، هذا لا ينفع أبدا".

ويعارض اسميك، وفقا لموقع "تي زد"، قرار الإدارة، وكرر أكثر من مرة اختلاف وجهة نظره مع الإداريين بالنادي.

وتعرض الملياردير الأردني لانتقادات بعد أن مدح في مقابلة مع "شبورت بيلد" جماهير الخصم العتيد بايرن ميونيخ، وقال عنهم إنهم "منفتحون على العالم"، وفي المقابل قال عن جماهير فريقه "مشجعونا منغلقون ويعيشون في عالم صغير ويخشون التغيير، وكأن هناك جدار ميونيخ".

المصدر: وكالات