رئيس "الفيفا" يقترح بطولة إفريقية جديدة بمشاركة 20 فريقا كبيرا

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاني إنفانتينو، إلى إطلاق دوري إفريقي يضم نخبة أندية القارة، واستثمار مبلغ يفوق المليار دولار من أجل تحسين البنى التحتية للملاعب فيها.

وجاء كلام إنفانتينو، خلال زيارة يقوم بها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، للاحتفال بذكرى مرور 80 عاما على تأسيس نادي "تي بي مازيمبي" العريق، وقال: "يتعين علينا اختيار أفضل 20 ناديا في إفريقيا، وجعلها تشارك في دوري إفريقي".

FIFA president Gianni Infantino announced that he wants to take African football to the top of the world.#FIFA#Football#Africahttps://t.co/TT4fsIv5mi — 7D News (@7Dnews) November 29, 2019

وأضاف: "هذا الدوري من شأنه أن يجني إيرادات بقيمة 200 مليون دولار، ما سيجعله بين أفضل عشرة دوريات في العالم".

وكشف إنفانتينو، أنه بصدد إطلاق نداء "لجمع مبلغ مليار دولار من أجل منح كل دولة إفريقية ملعب كرة قدم حقيقي بمواصفات الاتحاد الدولي للعبة".

واعتبر إنفانتينو، الذي تولى منصبه في فبراير عام 2016، أن أفكاره هذه ستساهم بجعل كرة القدم الإفريقية تنافس على المستوى الدولي، وقال في هذا الصدد: "سنختار أفضل الحكام الإفريقيين وسندفع لهم ونجعل منهم حكاما محترفين".

وختم قائلا: "أريد أخذ كرة القدم الإفريقية إلى قمة العالم".

المصدر: وكالات