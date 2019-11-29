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رسميا.. الإعلان عن منافس وموعد نزال ماكغريغور المقبل

الرياضة

رسميا.. الإعلان عن منافس وموعد نزال ماكغريغور المقبل
Globallookpress
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أعلن رئيس منظمة (UFC)، الأمريكي دانا وايت، أن بطل العالم السابق للفنون القتالية المختلطة (MMA)، الإيرلندي كونور ماكغريغور، سيعود لحلبة القتال مجددا، بعد غياب دام قرابة عام.

وقال وايت إن البطل الإيرلندي وقع عقدا لمنازلة الأمريكي، دونالد سيروني، مشيرا إلى أن النزال سيقام في لاس فيغاس ضمن أمسية "UFC 246" للفنون القتالية المختلطة، المقررة في الـ18 من يناير المقبل.

ولم يخض ماكغريغور أي نزال منذ خسارته في أكتوبر 2018 أمام الروسي، حبيب نورمحمدوف، في معركتهما الشهيرة على لقب بطل العالم للوزن الخفيف، خلال دورة "UFC 229".

وخاض ماكغريغور ابن 30 عاما خلال مسيرته الاحترافية 25 نزالا، فاز في 21 منها وخسر 4.

أما منافسه المرتقب سيروني، فقد حقق 36 فوزا مقابل 13 هزيمة، وتعادل واحد، علما بأنه خسر آخر نزاليه أمام مواطنيه، طوني فيرغيسون، ودجاستين غيتجي.

المصدر: matchtv.ru

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