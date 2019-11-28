بالفيديو.. الأهداف المرشحة لنيل جائزة هدف الأسبوع لدوري الأبطال

تابعوا RT على

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أربعة أهداف لنيل جائزة أجمل هدف في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ونشر الموقع الرسمي لدوري الأبطال، مقطع فيديو تضمن الأهداف الأربعة، وهي:

- هدف الألماني سفين بندر، لاعب فريق باير ليفركوزن، في مرمى مضيفه لوكوموتيف موسكو (2-0)

- هدف الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، في مرمى ضيفه أتلتيكو مدريد (1-0)

- هدف (الثاني) الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، في مرمى مضيفه سلافا براغ التشيكي (3-1)

- هدف الأرجنتيني أليخاندرو غوميز، لاعب فريق أتلانتا الإيطالي، في مرمى ضيفه دينامو زغرب الكرواتي (2-0)، لمشاهدة الهدف عبر الرابط التالي للحساب الرسمي "للتشامبيونز ليغ" على موقع "تويتر":

إقرأ المزيد

المصدر: "@ChampionsLeague"