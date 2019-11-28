مدرب المنتخب العراقي: لدي سر بيني واللاعبين لن أفصح عنه

كشف المدير الفني لمنتخب العراق لكرة القدم، السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش، اليوم الخميس، عن وجود سر بينه ولاعبي "أسود الرافدين"، لكنه رفض الإفصاح عنه.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة العراق مع الإمارات في "خليجي 24"، التي تقام غدا الجمعة: "طوينا صفحة الفوز على المنتخب القطري (في الجولة الأولى 2-1)، التي خاض فيها فريقنا مباراة قوية، وكان جلهم من اللاعبين الشباب، واستطعنا أن نوظفهم بالشكل الصحيح، وكنا أيضا محظوظين بعض الشيء لعدم تسجيل منتخب قطر هدفا في بداية المباراة، وبالتالي حققنا العلامة الكاملة، وكل تركيزنا ينصب الآن على مواجهة الإمارات يوم غد (في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى)".

المؤتمر الصحفي للمنتخب العراقي 🇮🇶



قال كاتانيتش مدرب المنتخب:أتمنى لبسام الراوي الشفاء العاجل ،وقبل مباراة الغد لدينا تدريب وسيحدد الكثير من الأمور من ناحية جاهزية اللاعبين.



وقال أحمد إبراهيم لاعب المنتخب:

نتمنى السلامة لبسام و فريقنا جاهز أمام الإمارات ولا توجد لدينا أية مشاكل. pic.twitter.com/4cbVfwYbk8 — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 28, 2019

وأضاف أن "المباراة ليست عاطفية، كوني أعمل معهم منذ فترة، نعم أنا ممتن لهم للعمل سوية، وتعد هذه الفترة جميلة بالنسبة لي، لكنني لست لاعبا لكي أتعاطف معهم، يجب على اللاعبين أن يجتهدوا جميعهم غدا داخل أرضية الملعب، ويقدموا أداء متميزا، وهذا أهم أهدافنا".

وشدد كاتانيتش على ضرورة إعطاء الفرصة للاعبين الشباب قائلا: "وإلا لماذا انتقيناهم من الدوري"، مبينا "هذه أفضل فرصة حتى يشاركوا، ولدي ثقة كاملة فيهم، ولدي أيضا سر لم أفصح عنه هنا بيني وبين اللاعبين".

وتابع "يجب أن نحسن أداءنا في الملعب، دور المساعد واضح معي وهو شخص متميز، ويؤدي عمله على أتم وجه، وأيضا هو صريح جدا معي ومتعاون، وعندما كان الدوري مستمرا كان يبلغني بجميع اللاعبين المتميزين، وكنت على تواصل معه".

المصدر: RT