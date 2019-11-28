8 أندية تحسم تأهلها مبكرا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد إسدال الستار على منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، نجحت العديد من الأندية الكبيرة في حجز مقاعدها مبكرا في الدور ثمن النهائي.

وحسمت 8 أندية تأهلها للدور المقبل، البداية كانت في الجولة الرابعة بتأهل باريس سان جيرمان الفرنسي عن المجموعة الأولى، وبايرن ميونيخ الألماني عن المجموعة الثانية، ويوفنتوس الإيطالي عن المجموعة الرابعة، قبل أن تنضم أندية ريال مدريد (المجموعة الأولى)، وتوتنهام (المجموعة الثانية)، وبرشلونة (المجموعة السادسة)، ومانشستر سيتي (المجموعة الثالثة)، ولايبزيغ (المجموعة السابعة)، بعد إجراء مباريات الجولة الخامسة.

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ومن المنتظر أن يكتمل عقد المتأهلين لثمن نهائي دوري الأبطال، بانتهاء مباريات الجولة السادسة الأخيرة من مرحلة المجموعات، والتي تقام يومي 10 و11 من ديسمبر المقبل.

المصدر: RT