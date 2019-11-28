ميسي يفض الشراكة مع رونالدو ويدخل تاريخ أبطال أوروبا

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع الأبواب، بتسجيله هدفا في شباك بوروسيا دورتموند، خلال مباراة أقيمت أمس الأربعاء، في دور المجموعات.

وساهم ميسي في فوز "البارسا" على دورتموند بنتيجة (3-1)، بتسجيله الهدف الثاني، ليصبح بذلك أول لاعب في التاريخ يسجل في شباك 34 فريقا مختلفا في دوري الأبطال.

⭐ Nuevo récord de Leo #Messi ⭐

⚽3⃣4⃣ rivales

🔥 Jugador que ha marcado ante más equipos diferentes en la @LigadeCampeones 🔥 pic.twitter.com/Ax2A5ucVg7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 27, 2019

وانفرد ميسي (32 عاما)، الذي احتفل بخوضه المباراة رقم 700 بقميص برشلونة، بهذا الرقم التاريخي، بعدما فض شراكته مع غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، الذي سجل في شباك 33 فريقا مختلفا، ومع النجم الإسباني المعتزل راؤول غونزاليس، الذي هز أيضا شباك 33 فريقا مختلفا.

Most opponents scored against in Champions League history:



🇦🇷 Lionel Messi (34)

🇵🇹 Cristiano Ronaldo (33)

🇪🇸 Raul (33)



Another record broken by Lionel Messi. 🤯 pic.twitter.com/RsScOKUPME — Squawka Football (@Squawka) November 27, 2019

ورفع "البرغوث" رصيده إلى الهدف رقم 114 في دوري الأبطال، مقلصا الفارق مع رونالدو الذي يعد الهداف التاريخي للبطولة برصيد 127 هدفا.

المصدر: matchtv.ru