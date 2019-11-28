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ميسي يفض الشراكة مع رونالدو ويدخل تاريخ أبطال أوروبا

الرياضة

ميسي يفض الشراكة مع رونالدو ويدخل تاريخ أبطال أوروبا
Globallookpress
ميسي يفض الشراكة مع رونالدو ويدخل تاريخ أبطال أوروبا
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دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع الأبواب، بتسجيله هدفا في شباك بوروسيا دورتموند، خلال مباراة أقيمت أمس الأربعاء، في دور المجموعات.

وساهم ميسي في فوز "البارسا" على دورتموند بنتيجة (3-1)، بتسجيله الهدف الثاني، ليصبح بذلك أول لاعب في التاريخ يسجل في شباك 34 فريقا مختلفا في دوري الأبطال.

وانفرد ميسي (32 عاما)، الذي احتفل بخوضه المباراة رقم 700 بقميص برشلونة، بهذا الرقم التاريخي، بعدما فض شراكته مع غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، الذي سجل في شباك 33 فريقا مختلفا، ومع النجم الإسباني المعتزل راؤول غونزاليس، الذي هز أيضا شباك 33 فريقا مختلفا.

ورفع "البرغوث" رصيده إلى الهدف رقم 114 في دوري الأبطال، مقلصا الفارق مع رونالدو الذي يعد الهداف التاريخي للبطولة برصيد 127 هدفا.

المصدر: matchtv.ru

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