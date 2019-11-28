شاهد.. المغربي زياش يقرب أياكس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

قطع أياكس أمستردام الهولندي خطوة عملاقة نحو بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مضيفه ليل الفرنسي (2-0)، أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

ويدين الفريق الهولندي بالفضل في هذا الفوز، لنجمه المغربي حكيم زياش، الذي افتتح له باب التسجيل مبكرا، في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف، كوينسي بروميس، الهدف الثاني، بحلول الدقيقة 60.

دوري ابطال اوربا : ليل 0 × 2 اياكس | أهداف المباراة HD



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pic.twitter.com/ECrgoNWhgI — لا تتابع الحساب وتابع حسابي الاساسي @ggo_ll1 (@ggo_ll99) November 27, 2019

وانفرد أياكس بهذا الفوز، بصدارة المجموعة الثامنة، برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين أمام فالنسيا الثاني، وتشيلسي الثالث، اللذين تعادلا في وقت سابق بهدفين لمثلهما.

أما ليل، فقد تجمد رصيده عند نقطة يتيمة، وفقد كل آماله في التأهل إلى ثمن النهائي أو حتى احتلال المركز الثالث الذي يمنح صاحبه بطاقة المشاركة في الدوري الأوروبي.

المصدر: وكالات