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إنتر يتغلب على سلافيا وينعش حظوظه في بلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

إنتر يتغلب على سلافيا وينعش حظوظه في بلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال (فيديو)
Globallookpress
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أنعش إنتر ميلان آماله في بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على سلافيا براغ (3-1)، في مباراة أقيمت أمس الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وأحرز ثلاثية الإنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، هدفين في الدقيقتين 19 و88، والبلجيكي روميلو لوكاكو، هدفا في الدقيقة 81، بينما سجل توماس سوسيك، هدف سلافيا براغ الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة 37.

وبهذا الفوز، قفز إنتر لوصافة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع بوروسيا دورتموند الذي خسر أمام متصدر المجموعة برشلونة (11 نقطة)، بنتيجة 1-3.

في المقابل، تجمد رصيد سلافيا براغ عند نقطتين في المركز الأخير، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ويلعب إنتر في الجولة السادسة والأخيرة على ملعبه "سان سيرو" أمام برشلونة الذي حسم تأهله، فيما يستضيف دورتموند نادي سلافيا براغ.

المصدر: وكالات

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