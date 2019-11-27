بوتين: سنبذل كل ما في وسعنا كي لا نخذل المشجعين واللاعبين في "يورو 2020"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها كي لا تخذل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمشجعين واللاعبين خلال بطولة أمم أوروبا في سان بطرسبورغ 2020.

وقال بوتين في لقاء اليوم الأربعاء، مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشفيرين: "سنعمل ما أمكن حتى لا نخذلكم ولا نخذل المشجعين واللاعبين​​​".

وأشار بوتين، إلى أن روسيا عضو في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ تأسيس المنظمة.

وستقام بطولة أوروبا لكرة القدم عام 2020، ولأول مرة في تاريخ اللعبة، في 12 دولة، بينها روسيا، التي ستستضيف أربع مباريات للبطولة في ملعب جزيرة كريستوفسكي، في مدينة سان بطرسبورغ.

المصدر: "سبوتنيك"