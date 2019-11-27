النيابة السعودية تأمر باعتقال شخص اتهم فريقا محليا بدفع "رشوة"

أصدرت النيابة العامة السعودية، أمرا بالقبض على شخص اتهم فريقا محليا بـ "رشوة" مسؤولين رياضيين للفوز ببطولة آسيوية.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن أمر الاعتقال جاء بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن حديثا لأحد الأشخاص عن تحقيق فريق محلي لبطولة آسيوية مؤخرا، مدعيا بحسب زعمه قيام شخص بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي لتسهيل فوز فريقه بالبطولة.

وأشار المصدر إلى أن "النيابة العامة في هذا الصدد تهيب بالجميع التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضي، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو الاتهام بالرشوة وما شابه ذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فضلا عن الحقوق الخاصة المتولدة عن هذه السلوكيات المؤثمة".

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز لحدود الآداب العامة والأنظمة المرعية في هذا الجانب.

المصدر: "okaz.com.sa"