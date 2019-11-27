زيدان يعلق على إصابة هازارد قبل موقعة برشلونة

اعتبر مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أن فريقه كان يستحق الفوز على باريس سان جيرمان، في المباراة التي أقيمت أمس بدوري أبطال أوروبا، وشهدت إصابة نجم النادي الملكي إيدين هازارد.

وعلق زيدان عقب المباراة على إصابة هازارد قائلا: "إنها أكثر من كدمة، هو يعاني من التواء، آمل ألا يكون حادا. هذا كل ما أستطيع قوله في الوقت الحالي".

وأكد المدرب الفرنسي، أن فريقه كان يستحق الفوز على سان جيرمان بدل التعادل 2-2، مضيفا "قدمنا مباراة جيدة، نواصل التطور وهذا أهم شيء.. اللاعبون يستحقون الفوز بعد ما قدمناه، وأتمنى أن نلعب بهذا الأداء كل يوم".

وسيخضع هازارد في وقت لاحق لفحوصات طبية، لمعرفة مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها في كاحله الأيمن، في الدقيقة 68 من المباراة، بعد تدخل خشن من مواطنه توماس مونييه، وخضع للعلاج خارج الملعب من دون أن يتمكن من إكمال المباراة.

وتأتي إصابة هازارد قبل ثلاثة أسابيع فقط من المواجهة المرتقبة لفريقه ضد غريمه التقليدي برشلونة محليا، ما يرسم علامة استفهام حول مشاركته في "الكلاسيكو".

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يذكر أن مباراة "الكلاسيكو" ستقام في الـ18 من ديسمبر المقبل على ملعب "كامب نو" في برشلونة، بعدما تقرر تأجيل اللقاء الذي كان مقررا في الـ26 من أكتوبر الماضي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم على خلفية التوتر الناجم في إقليم كتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.

المصدر: وكالات