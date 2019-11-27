مورينيو يدخل تاريخ دوري الأبطال مرتين في ليلة واحدة

خطّ البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي اسمه بأحرف من ذهب في سجلات دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه أمس للفوز على أولمبياكوس (4-2) وبلوغ الدور ثمن النهائي.

وبات "السبيشيل وان"، أول مدرب في التاريخ يتأهل إلى دور خروج المغلوب لمسابقة دوري الأبطال مع ستة أندية مختلفة.

José Mourinho is the first manager in history to qualify for the Champions League knockout stages with six different clubs.



The Special Six. 😅 pic.twitter.com/HzRtErMRkU — Squawka Football (@Squawka) November 26, 2019

وبلغ مورينيو هذا الدور خلال السنوات الماضية، مع بورتو البرتغالي، وتشيلسي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

José Mourinho is the first manager to qualify for the Champions League knockout stages with three different English teams.



Joined Spurs just in time to make history. 😅 pic.twitter.com/gDXr13b9Bo — Coral (@Coral) November 26, 2019

كما أصبح المدرب البرتغالي، أول مدرب يتولي قيادة ثلاثة أندية إنجليزية مختلفة (تشيلسي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام) إلى دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن مورينيو توج خلال مسيرته التدربية بلقبين في مسابقة دوري الأبطال، وتحصل على لقبه الأول مع بورتو في 2004، والثاني مع إنتر ميلان في 2010.

المصدر: sportbox.ru