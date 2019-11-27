بالفيديو.. توتنهام يقلب الطاولة على أولمبياكوس ويبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال

قلب توتنهام الإنجليزي تخلفه بهدفين نظيفين أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني، إلى فوز 4-2 في مباراة جمعتهما أمس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة، من منافسات المجموعة الثانية لدوري الأبطال.

وفاجأ أولمبياكوس مضيفه بهدفين سجلهما المغربي يوسف العربي، والبرتغالي روبن سيميدو في الدقيقتين 6 و19، لكن توتنهام رد الصاع صاعين بتسجيله أربعة أهداف عن طريق ديلي آلي، وهاري كين (هدفين)، والعاجي سيرج أورييه، في الدقائق 54، و50، و77، و73 على الترتيب.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في المجموعة مع 10 نقاط مقابل 15 لبايرن ميونخ المتصدر بالعلامة الكاملة بعد فوزه الساحق على النجم الأحمر الصربي بسداسية نظيفة.

وضمن بذلك توتنهام والبايرن التأهل مبكرا إلى الدور ثمن النهائي.

المصدر: وكالات