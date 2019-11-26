باير الألماني يقضي على أحلام لوكوموتيف موسكو الأوروبية (فيديو)

خسر فريق لوكوموتيف موسكو أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني (0-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم الفريق الألماني بهدف مبكر جاء بـ "نيران صديقة" سجله المهاجم الروسي، رفعت جمال الدينوف، خطأ في مرماه عند الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية.

ومن ثم ضاعف الألماني، سفين بيندر، النتيجة للضيوف، بحلول الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

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ويحتل لوكوموتيف موسكو المركز الرابع في قائمة المجموعة الرابعة (D)، برصيد ثلاث نقاط فقط، وودع رسميا دوري الأبطال، إضافة إلى أنه فقد حظوظه رسميا في الالتحاق بمسابقة الدوري الأوروبي أيضا.

في المقابل، رفع فريق باير ليفركوزن رصيده إلى 6 نقاط، وضمن بذلك التحاقه بمسابقة الدوري الأوروبي على الأقل.

المصدر: RT