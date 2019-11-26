ميسي لنيمار: سأرحل عن برشلونة وستأخذ مكاني

ذكرت مجلة "فرانس فوتبول"، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، طلب من البرازيلي نيمار العودة إلى برشلونة، بعد خروج هذا الأخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وأوضحت المجلة الرياضية الفرنسية، أن ميسي وجه رسالة لنيمار جاء فيها: "فقط معا يمكننا الفوز بدوري الأبطال. أريدك أن تعود.. بعد عامين سأغادر برشلونة وستأخذ مكاني".

وأشارت المجلة إلى أن ميسي بعث بهذه الرسالة لنيمار، بعدما فرط فريقه برشلونة في أفضلية تقدمه ذهابا على ليفربول، وخسر إيابا برباعية نظيفة، ليودع "البارسا" دوري الأبطال من الدور نصف النهائي في الموسم الماضي.

ويدافع نيمار حاليا عن ألوان نادي باريس سان جيرمان، الذي انضم إليه في 2017، بعدما قضى أربعة مواسم ناجحة في برشلونة، وكان قريبا من العودة إلى "البارسا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن هذه الصفقة فشلت في آخر لحظة، بسبب تعنت إدارة الفريق الباريسي ومغالاتها المادية.

المصدر: France Football