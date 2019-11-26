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منتخب العراق يتحدى قطر بـ11 لاعبا وحارس مرمى في افتتاح "خليجي 24"

الرياضة

منتخب العراق يتحدى قطر بـ11 لاعبا وحارس مرمى في افتتاح
@AGCFF/Twitter.com
منتخب العراق يتحدى قطر بـ11 لاعبا وحارس مرمى في افتتاح "خليجي 24"
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أكمل المنتخب العراقي لكرة القدم، تحضيراته لمواجهة نظيره القطري مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح النسخة الـ24 لبطولة كأس الخليج "خليجي 24"، المقامة في قطر.

وسيخوض المنتخب العراقي المباراة بـ12 لاعبا فقط، بعد مشاركة ثمانية من لاعبيه مع نادي الشرطة العراقي في مباراته أمس ضد نواذيبو الموريتاني في الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال مدرب منتخب "أسود الرافدين"، السلوفيني سيرتشكو كاتانيتش في مؤتمر صحفي عقده أمس: "تحضيراتنا تسير بشكل مقبول، نحن في أفضل حال، لدينا 11 لاعبا وحارس مرمى، سندخل التحدي بالروح القتالية المطلوبة".

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وأضاف "لأول مرة نعاني من هذا النقص الكبير، لكن ثقتي كبيرة في العناصر المتاحة لتجاوز الصعاب. غياب جستن ميرام يعود لأمور فنية".

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ووقع المنتخب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب قطر المضيف، ومنتخبي الإمارات واليمن، وسيعود لاعبوه للمشاركة في المباراتين المقبلتين أمام اليمن والإمارات.

المصدر: RT

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