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حكم باراغوياني يطرد لاعبا تعرض للعض في الرأس (فيديو)

الرياضة

حكم باراغوياني يطرد لاعبا تعرض للعض في الرأس (فيديو)
@enunabaldosa/Twitter.com
حكم باراغوياني يطرد لاعبا تعرض للعض في الرأس (فيديو)
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تعرض نيستور كاماتشو مهاجم فريق أوليمبيا، لإصابة غير عادية على مستوى الرأس خلال مباراة جمعت الأحد الماضي بين فريقه وضيفه سيرو بورتينو ضمن منافسات الدوري الباراغوياني لكرة القدم.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والنتيجة تشير لتقدم أوليمبيا بأربعة أهداف لهدفين، دخل كاماتشو في صراع  مع فيرناندو أموربيتو مدافع فريق سيرو بورتينو، للحصول على الكرة، لكن كاماتشو حاول الفوز بهذا الصراع بطريقة غير قانونية، حيث استند على صدر منافسه، ووجه له ضربتين بالمرفق، وما كان من هذا الأخير إلا أن يرد بعض كاماتشو على مستوى الرأس.

ولم يتوان الحكم في إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعبين، بدعوى أنهما تبادلا الاعتداء على بعضهما البعض.

وبهذا الفوز (4-2)، عزز أوليمبيا صدارته للدوري بعدما رفع رصيد إلى 44 نقطة، مقابل 31 نقطة لسيرو بورتينو الذي يحتل المركز الثالث.

المصدر: matchtv.ru

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