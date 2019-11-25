الشرطة العراقي يستعرض عضلاته أمام نواذيبو الموريتاني (فيديو)

دك نادي الشرطة العراقي شباك فريق نواذيبو الموريتاني (5-0)، في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم الاثنين، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

وأحرز المهاجم العراقي أمجد عطوان كاظم ثلاثية لفريقه "هاتريك"، في الدقائق (8، 34، و38).

بينما تكفل اللاعب العراق الأخر نبيل صباح زغير بتسجيل الهدفين الآخرين، في الدقيقتين (12 و50) من عمر المباراة التي جرت على استاد الخور في قطر.

وجدد الشرطة بذلك فوزه على الفريق الموريتاني، بعد أن تغلب عليه بهدف وحيد في لقاء الذهاب، ويحجز بجدارة مقعدا له في الدور ربع النهائي للبطولة.

المصدر: وكالات