الشرطة العراقي يستعرض عضلاته أمام نواذيبو الموريتاني (فيديو)
دك نادي الشرطة العراقي شباك فريق نواذيبو الموريتاني (5-0)، في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم الاثنين، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.
وأحرز المهاجم العراقي أمجد عطوان كاظم ثلاثية لفريقه "هاتريك"، في الدقائق (8، 34، و38).
🎥 من مدينة #الدوحة |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) 25 ноября 2019 г.
شاهد ⚽ هدف الشرطة الاول..
⏱️ الشوط الأول لمباراة فريقي.. #الشرطة_العراقي : 2
- أمجد عطوان (8)
- نبيل صباح (12)#نواذيبو_الموريتاني : 0
- نتيجة مباراة الذهاب:
(1 للشرطة 0 لنواذيبو)
إياب #دور_16#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطالpic.twitter.com/QAwkUacRSH
🎥 من مدينة #الدوحة |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) 25 ноября 2019 г.
شاهد ⚽ هدف الشرطة الثالث.. #الشرطة_العراقي : 3
- أمجد عطوان (8) - (34)
- نبيل صباح (12)#نواذيبو_الموريتاني : 0
- نتيجة مباراة الذهاب:
(1 للشرطة 0 لنواذيبو)
إياب #دور_16#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطالpic.twitter.com/5UYzOGl2pT
🎥 من مدينة #الدوحة |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) 25 ноября 2019 г.
شاهد ⚽ هدف الشرطة الرابع ..
⏱️ الشوط الأول لمباراة فريقي..#الشرطة_العراقي : 4
- أمجد عطوان (8) - (34) - (38)
- نبيل صباح (12)#نواذيبو_الموريتاني : 0
- نتيجة مباراة الذهاب:
(1 للشرطة 0 لنواذيبو)
إياب #دور_16#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطالpic.twitter.com/ImdB15GjmG
بينما تكفل اللاعب العراق الأخر نبيل صباح زغير بتسجيل الهدفين الآخرين، في الدقيقتين (12 و50) من عمر المباراة التي جرت على استاد الخور في قطر.
🎥 من مدينة #الدوحة |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) 25 ноября 2019 г.
شاهد ⚽ هدف الشرطة الثاني..
⏱️ الشوط الأول لمباراة فريقي..#الشرطة_العراقي : 3
- أمجد عطوان (8) - (34)
- نبيل صباح (12)#نواذيبو_الموريتاني : 0
- نتيجة مباراة الذهاب:
(1 للشرطة 0 لنواذيبو)
إياب #دور_16#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطالpic.twitter.com/pdWwRmZjZw
🎥 من مدينة #الدوحة |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) 25 ноября 2019 г.
شاهد ⚽ هدف الشرطة الخامس..
⏱️ الشوط الثاني..#الشرطة_العراقي : 5
- أمجد عطوان (8) - (34) - (38)
- نبيل صباح (12) - (50)#نواذيبو_الموريتاني : 0
- نتيجة مباراة الذهاب:
(1 للشرطة 0 لنواذيبو)
إياب #دور_16#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطالpic.twitter.com/7HR3xWFDJj
من مدينة #الدوحة |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) 25 ноября 2019 г.
⏱️ نهاية مباراة فريقي..#الشرطة_العراقي : 5
- أمجد عطوان (8) - (34) - (38)
- نبيل صباح (12) - (50)#نواذيبو_الموريتاني : 0
- نتيجة مباراة الذهاب:
(1 للشرطة 0 لنواذيبو)
إياب #دور_16#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطالpic.twitter.com/Exigf5LNl2
وجدد الشرطة بذلك فوزه على الفريق الموريتاني، بعد أن تغلب عليه بهدف وحيد في لقاء الذهاب، ويحجز بجدارة مقعدا له في الدور ربع النهائي للبطولة.
المصدر: وكالات