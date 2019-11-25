مارادونا يهنئ بطل الدوري البيلاروسي بلغة ثالثة

هنأ أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، نادي دينامو بريست البيلاروسي لكرة القدم، بفوزه بلقب بطل الدوري المحلي الممتاز، لأول مرة في تاريخه.

وكتب مارادونا "تدوينة" عبر صفحته على موقع "إنستغرام" باللغة الإسبانية، قائلا: "يسعدني أن أهنئ اللاعبين والمشجعين والطاقم التدريبي والعاملين في فريق دينامو على تتويجه بلقب بطل الدولي البيلاروسي".

وأضاف أسطورة الكرة الأرجنتينية باللغة الروسية: "أهنئكم!".

وتولى دييغو مارادونا منصب الرئيس الفخري لنادي دينامو بريست، في العام 2018، بعقد لمدة ثلاث سنوات، لكنه لم يستمر معه طويلا.

وأحرز نادي بريست لأول مرة في تاريخه لقب بطل الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم، ليكسر بذلك احتكار باتي بوريسوف للقب في السنوات الـ 13 الماضية تواليا.

🏆Динамо-Брест – ЧЕМПИОН!!!!

Этот яркий день уже вписан в историю нашего клуба!



Вечерний Брест встретит всех брестчан и гостей нашего города праздничной иллюминацией.

Это наш день!!! Это наш общий праздник!!!



Давайте отметим его вместе! #fcdb1960pic.twitter.com/BgU8RFTLSO — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 24 ноября 2019 г.

المصدر: وكالات