كلوب يرشح فان دايك لنيل الكرة الذهبية

يرى المدرب الألماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، أن مدافع فريقه، الدولي الهولندي فيرغيل فان دايك، يتوجب عليه التفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صراعهما لنيل جائزة الكرة الذهبية.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع "سكاي سبورتس": "إذا كنتم ستمنحونا الكرة الذهبية لأفضل لاعب في هذا الجيل، حينها يجب عليكم منحها لليونيل ميسي".

وأضاف: "ولكن، إذا قررتم منحها لأفضل لاعب في الموسم الماضي، فإن فيرغيل فان دايك هو الأحق والأجدر بها.. لا أعرف كيف ستسير الأمور، ولكن هذه هي رؤيتي، أفضل لاعب على الإطلاق هو ليونيل، أما أفضل لاعب في الموسم الماضي هو فيرغيل، سنرى".

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" في وقت سابق، عن القائمة المختصرة للمرشحين لنيل الكرة الذهبية لعام 2019، وضمت 30 لاعبا، على رأسهم الغريمان ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائزان بخمس كرات ذهبية لكل واحد منهما، ورباعي ليفربول، فان دايدك، وترينت أرنولد، وساديو ماني، ومحمد صلاح، بالإضافة إلى نجوم آخرين.

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وستكشف "فرانس فوتبول"، عن هوية الفائز بالكرة الذهبية لعام 2019، في حفل سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، في الثاني من ديسمبر المقبل.

المصدر: sportbox.ru