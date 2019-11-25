الدوي الإسباني.. إشبيلية إلى المركز الثالث بفوزه على بلد الوليد

واصل إشبيلية صحوته وأحرز انتصاره الثالث على التوالي بفوزه أمس الأحد على مضيفه بلد الوليد 1-0، في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الأرجنتيني إيفر بانيغا هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 13.

وطرد لاعب الضيوف الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لنيله الإنذار الثاني بعد الأول في الدقيقة 15.

وقفز إشبيلية إلى المركز الثالث على لائحة الترتيب برصيد 27 نقطة، ليتخطى بفارق نقطتين أتلتيكو مدريد الذي سقط السبت في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه غرناطة، ويصبح متخلفا بنقطة واحدة فقط عن الثنائي برشلونة وريال مدريد اللذان خاضا مباراة أقل، وهي الكلاسيكو التي ستقام في 18 ديسمبر المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر: وكالات