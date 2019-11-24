شاهد.. تسديدة صاروخية تنقذ تسيسكا موسكو من فخ التعادل
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حقق تسيسكا موسكو فوزا ثمينا على ضيفه كريليا سوفيتوف القادم من مدينة سمارا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
ويدين تسيسكا بالفضل بالفوز لنجمه الكرواتي نيكولا فلاسيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد من تسديدة صاروخية "لا تصد ولا ترد" من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، رفع تسيسكا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد كريليا عند 18 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
المصدر: rsport.ria.ru
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