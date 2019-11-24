شاهد.. هدف شيفيلد القاتل يحرم مانشستر يونايتد من الفوز في مباراة مثيرة

تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه شيفيلد يونايتد 3-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين عن طريق الإسكتلندي جون فليك والفرنسي ليس موسيت في الدقيقتين 19 و54 على التوالي، قبل أن يقلب "الشياطين الحمر" النتيجة لمصلحتهم، بتسجيلهم ثلاثة أهداف بغضون 7 دقائق عن طريق براندون ويليامز ومايسون جرينوود وماركوس راشفورد في الدقائق 72 و77 و79 على الترتيب.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، سجل أولي ماكبورني هدف التعادل الثمين لأصحاب الأرض، ليجبر اليونايتد على تقاسم نقاط المباراة.

وبهذا التعادل، رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات