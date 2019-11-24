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"ذئاب" روما يكرمون وفادة بريشيا بثلاثية بيضاء (فيديو)

الرياضة

AFP Andreas SOLARO
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حقق روما فوزا ثمينا على ضيفه بريشيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل ثلاثية روما كل من الإنجليزي كريس سمولينغ وجيانلوكا مالديني والبوسني إيدين دجيكو في الدقائق 49 و57 و66 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 25 نقطة ليصعد للمركز الرابع، فيما تجمد رصد بريشيا عند 7 نقاط يتذيل بها جدول ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: sportbox




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