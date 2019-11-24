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شاهد.. الفرنسي غوميز يرقص على أنغام أغنية "هلالنا قمة"

الرياضة

شاهد.. الفرنسي غوميز يرقص على أنغام أغنية
AFP Karim JAAFAR
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نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية فيديو يظهر مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، يرقص فرحا بعد تتويج "الزعيم" بطلا لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويظهر في الفيديو غوميز يرقص على أنغام أغنية "هلالنا قمة" من كلمات تركي آل الشيخ وغناء الفنان السعودي رابح صقر.

ونشر آل الشيخ الفيديو عبر صفحته في "تويتر" وأرفقها بعبارة: "غوميز على أنغام أغنيتي".

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المصدر: RT

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