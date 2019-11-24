ليفربول مباركا للهلال: نراكم قريبا في كأس العالم للأندية

وجه نادي ليفربول الإنجليزي التهنئة لنادي الهلال السعودي على حصده لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد.

وقال ليفربول عبر حسابه الرسمي باللغة العربية في "تويتر": "تهانينا إلى الهلال، الذي يكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية رفقة الريدز والسد القطري والترجي التونسي، نراكم قريبا في كأس العالم للأندية".

كفو ياشباب الهلال كفووو! 👏



تهانينا إلى@Alhilal_FC الذي يُكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية رفقة الريدز و @AlsaddSC و @EsperanceSTunis..



نراكم قريبًا في #كأس_العالم_للأنديةpic.twitter.com/eJEldBHNpT — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 24, 2019

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وهذه المرة الأولى في تاريخ البطولة تشارك فيها 3 فرق عربية، بعد أن أكمل الهلال عقد المتأهلين لمونديال الأندية.

وصعد الهلال السعودي للمونديال بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني، كما حجز الترجي التونسي مقعده في البطولة عقب فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا، ويلعب السد في النهائيات بوصفه بطل الدوري القطري ومستضيف البطولة.



واكتملت بذلك قائمة المشاركين في البطولة وهم:

- ليفربول، بطل أوروبا.

- السد القطري، بطل الدوري القطري ومستضيف البطولة.

- الترجي التونسي، بطل إفريقيا.

- مونتيري المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية.

- هينغين سبورت (كايدونيا الجديدة)، بطل أوقيانوسيا.

- فلامنغو البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية.

- الهلال السعودي، بطل آسيا.

وتستضيف قطر النسخة الجديدة من مونديال الأندية بالفترة بين 11 و21 ديسمبر المقبل.

المصدر: تويتر