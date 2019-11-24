مدربة تطلب من بطلة أوروبا والعالم حذف صورها "الجريئة" (صور)

صرحت الروسية فارفارا سوبوتينا بطلة العالم وأوروبا في السباحة المتزامنة بأن مدربتها تاتيانا بوكروفسكايا، تتصل بها وتطلب منها حذف بعض الصور من حسابها في "إنستغرام".

وخلال لقاء صحفي ذكرت سوبوتينا البالغة 18 عاما مازحة، أنها عندما تنشر صورا جريئة نوعا ما عبر حسابها في "إنستغرام"، تتصل بها بوكروفسكايا على الفور وتطلب منها أن تكون أكثر التزاما وأن تحذف الصور.

Инстаграм 18-летней синхронистки безумно горяч. Тренер заставляет ее удалять фотографии 😍💣



➡️ https://t.co/yHujROiz65pic.twitter.com/Apo2dTVfUh — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) November 21, 2019

يذكر أن سوبوتينا، حائزة على العديد من البطولات العالمية أهمها ذهبيتا العالم وأوروبا في السباحة المتزامنة.

المصدر: eurosport.ru