 
مباشر

مدربة تطلب من بطلة أوروبا والعالم حذف صورها "الجريئة" (صور)

الرياضة

مدربة تطلب من بطلة أوروبا والعالم حذف صورها
Varvara Subbotina/instagram
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ms0o

صرحت الروسية فارفارا سوبوتينا بطلة العالم وأوروبا في السباحة المتزامنة بأن مدربتها تاتيانا بوكروفسكايا، تتصل بها وتطلب منها حذف بعض الصور من حسابها في "إنستغرام".

وخلال لقاء صحفي ذكرت سوبوتينا البالغة 18 عاما مازحة، أنها عندما تنشر صورا جريئة نوعا ما عبر حسابها في "إنستغرام"، تتصل بها بوكروفسكايا على الفور وتطلب منها أن تكون أكثر التزاما وأن تحذف الصور.

View this post on Instagram

🌊

A post shared by Varvara Subbotina (@varechka_subbotina21) on

يذكر أن سوبوتينا، حائزة على العديد من البطولات العالمية أهمها ذهبيتا العالم وأوروبا في السباحة المتزامنة.

المصدر: eurosport.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا