التهاني تنهال على الهلال السعودي بعد التتويج باللقب القاري

حرص الملياردير السعودي الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال، على تهنئة نجوم أزرق العاصمة وذلك بالفوز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على حساب فريق أوراوا الياباني 2-0.

وكتب الوليد بن طلال عبر حسابه في "تويتر" فور انتهاء المباراة: "مبروك تأهل ممثل الوطن لكأس العالم للأندية 2020".

الهلال بطل #دوري_أبطال_آسيا



مبروك تأهل #ممثل_الوطن لكأس العالم للأندية ٢٠٢٠م



مبروك ل ٤،٥ مليار آسيوي زعيمهم العالمي، وحصول نادي @Alhilal_FC على اللقب الآسيوي السابع pic.twitter.com/DAdlwbMmMx — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) November 24, 2019

كما هنأ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية فريق الهلال بإنجازه القاري.

وبارك أيضا لـ"الزعيم" عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة يرفع التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده حفظهما الله بمناسبة فوز فريق نادي الهلال باللقب الآسيوي معتبراً هذا الإنجاز ترجمة للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي pic.twitter.com/guFgVte8AD — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 24, 2019

|🇸🇦| ألف مبروك .. لفريق الهلال تحقيق كأس دوري أبطال آسيا pic.twitter.com/HFbGMaABLn — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 24, 2019

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وسجل هدفي الفريق السعودي سالم الدوسري، والفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين (74 و90+3) وعلى الترتيب.

وبذلك تمكن الهلال من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ البطولة القارية بعد عامي 1992 و2000، والسابعة بالنسبة للبطولات الآسيوية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت قبل أسبوعين، قد انتهت بتفوق الهلال بهدف دون رد في الرياض.

المصدر: "تويتر"