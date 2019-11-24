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التهاني تنهال على الهلال السعودي بعد التتويج باللقب القاري

الرياضة

التهاني تنهال على الهلال السعودي بعد التتويج باللقب القاري
Globallookpress Wu Zhizhao
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حرص الملياردير السعودي الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال، على تهنئة نجوم أزرق العاصمة وذلك بالفوز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على حساب فريق أوراوا الياباني 2-0.

وكتب الوليد بن طلال عبر حسابه في "تويتر" فور انتهاء المباراة: "مبروك تأهل ممثل الوطن لكأس العالم للأندية 2020".

كما هنأ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية فريق الهلال بإنجازه القاري.

وبارك أيضا لـ"الزعيم" عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

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وسجل هدفي الفريق السعودي سالم الدوسري، والفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين (74 و90+3) وعلى الترتيب.

وبذلك تمكن الهلال من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ البطولة القارية بعد عامي 1992 و2000، والسابعة بالنسبة للبطولات الآسيوية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت قبل أسبوعين، قد انتهت بتفوق الهلال بهدف دون رد في الرياض.

المصدر: "تويتر"

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