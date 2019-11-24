تعرف على المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.. بينهم 10 لاعبين عرب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الأحد، قائمة تضم 30 لاعبا مرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في القارة السمراء عن عام 2019.

Your African Player of the Year Nominees 🌍🏅



Who'll win the prestigious award? 🏆 #CAFAwards2019pic.twitter.com/vRhPh3IAz7 — CAF (@CAF_Online) November 24, 2019

وتضم القائمة الرباعي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان الإيطالي، رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، يوسف البلايلي جناح الأهلي السعودي وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري.



وشملت القائمة الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيغيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والثنائي المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني وحكيم زياش صانع ألعاب أياكس الهولندي، والثنائي التونسي طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك المصري.

وضمت القائمة أيضا النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي ومواطنه كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وإدريسا جايي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال الإنجليزي.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد فاز بلقب أفضل لاعب في آخر عامين بالقارة السمراء متفوقا على السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير أوباميانغ.



ويقام حفل تسليم جوائز الكاف في مدينة الغردقة بمصر في الـ7 من يناير المقبل.

المصدر: وكالات