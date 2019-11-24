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شاهد.. فرحة نيمار بفوز فلامنغو بكأس ليبرتادوريس

الرياضة

شاهد.. فرحة نيمار بفوز فلامنغو بكأس ليبرتادوريس
AFP Ernesto BENAVIDES
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ظهر النجم البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان يحتفل بشكل هستيري بفوز فلامنغو 2-1 على ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، في وقت متأخر، السبت.

ونشر نيمار عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام" فيديو وهو يرقص فرحا عقب الهدف الثاني لغابريل باربوسا صاحب ثنائية فريقه في مرمى ريفر بليت، والذي ضمن الفوز لفلامنغو.

والغريب أن نيمار كان يلعب في سانتوس البرازيلي قبل انتقاله إلى برشلونة ثم باريس سان جيرمان، وليس لصالح فلامنغو.

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وفاز فلامنغو بكأس ليبرتادوريس بالطريقة الأكثر إثارة الليلة الماضية بعدما عوض تأخره ليهزم ريفر بليت حامل اللقب 2-1 بفضل هدفين متأخرين من باربوسا.

يذكر أن نيمار لم يشارك مع حامل اللقب الفرنسي منذ الخامس من أكتوبر الماضي عقب تعرضه لمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه عاد إلى التشكيلة الأساسية ليساعد فريقه على تحقيق انتصار سهل في ملعب "بارك دي برينس".

المصدر: "إنستغرام"

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