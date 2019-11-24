بالفيديو.. نادال يقود إسبانيا إلى نهائي كأس ديفيز لمواجهة كندا

حسم المصنف أول عالميا رافايل نادال مباراتيه في الفردي والزوجي، وقاد إسبانيا إلى نهائي النسخة الأولى من الحلة الجديدة لكأس ديفيز في التنس، ليلاقي كندا الأحد في مدريد.

وبعد حسم كندا البطاقة الأولى على حساب روسيا السبت، تخلفت إسبانيا أمام بريطانيا بفوز كايل أدموند على فيليسيانو لوبيز 6-3 و7-6 (7-3)، قبل أن يحقق نادال فوزا سهلا على دان إيفانز المصنف 69 عالميا 6-4 و6-صفر.

وفي الزوجي شارك نادال بدلا من مارسيل غرانويرس إلى جانب مواطنه لوبيز البالغ 38 عاما في مواجهة جايمي موراي ونيل سكوبكسي ونجحا بالفوز 7-6 (7-3) و7-6 (10-8).

إقرأ المزيد

وخاضت بريطانيا المواجهة مجددا دون أندي موراي نجمها العائد من إصابة كادت أن تنهي مسيرته.

وهذا النهائي العاشر لإسبانيا وقد توجت 5 مرات في أعوام 2000 و2004 و2008 و2009 و2011، لكنها خسرت النهائي الأخير أمام جمهورية تشيكيا في 2012، بالمقابل سيكون هذا النهائي هو الأول لكندا.

المصدر: "أ ف ب"