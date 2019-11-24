الهلال يفتتح التسجيل في نهائي أبطال آسيا (فيديو)

افتتح سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي التسجيل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام مضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني في المباراة التي جمعتهما الأحد، على ملعب "سايتاما".

وسجل الدوسري هدفه في الدقيقة الـ74 من عمر اللقاء.

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وعزز الفرنسي بافيتيمبي غوميز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك تمكن الهلال من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ البطولة القارية بعد عامي 1992 و2000، والسابعة بالنسبة للبطولات الآسيوية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت قبل أسبوعين، قد انتهت بتفوق الهلال بهدف في الرياض.

المصدر: RT