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بالفيديو.. وايلدر يهزم أورتيز بالضربة القاضية ويتوج بلقب مجلس الملاكمة العالمي

الرياضة

بالفيديو.. وايلدر يهزم أورتيز بالضربة القاضية ويتوج بلقب مجلس الملاكمة العالمي
AFP ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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احتفظ الأمريكي ديونتاي وايلدر بلقب مجلس الملاكمة العالمي في الوزن الثقيل بعد الفوز بالضربة القاضية بالجولة السابعة على الكوبي لويس أورتيز السبت، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وفي إعادة لنزال 2018، امتص وايلدر البالغ 34 عاما الضغط من منافسه الأكبر سنا قبل أن يرسل سلسلة من اللكمات بيده اليمنى إلى جبهة أورتيزالبالغ ذي الـ40 عاما، الذي كان الأكثر نشاطا في بداية النزال.

وكان أورتيز واقفا على قدميه قبل نهاية العد، لكن يبدو أنه كان يعاني من حالة ترنح ما دعا الحكم إلى إنهاء النزال.

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وهذا الفوز الـ42 للعملاق وايلدر مقابل تعادل واحد مع البريطاني تايسون فيوري، في لوس أنجلوس منذ عام، وسيخوضان نزالا في فبراير2020.

المصدر: "لينتا رو"




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