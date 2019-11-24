كلوب يحسم مشاركة محمد صلاح أمام نابولي

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن نجم الفريق المصري محمد صلاح، سيشارك في المباراة المقبلة أمام نابولي الإيطالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأجاب المدرب الألماني في تصريحات صحفية أعقبت مباراة كريستال بالاس والتي انتهت لمصلحة "الريدز" 2-1، عن استفسارات بشأن جاهزية صلاح: "مو على مايرام.. لم يستطع التدريب لمدة 9 أيام، وكان رفقة منتخب بلاده، وأول أمس تدرب بنسبة 60% أو 70%".

وأضاف كلوب: "أمس تدرب معنا بنسبة 100% للمرة الأولى، ولذا كان علينا أن نتخذ القرار بشأن ما إذا كنا سنشركه أساسيا أم لا في مباراة اليوم".

وأتم: "أردنا أن نستعين في وقت معين من المباراة، ولكن كما رأيتهم فقد سجلنا هدفا، ولذا فضلنا منحه راحة، هذا جيد، وسيعود الأربعاء المقبل".

Jurgen Klopp makes Mohamed Salah injury declaration ahead of Napoli Champions League clash… https://t.co/0mLmHfA5pi — LFCNews (@LFCNews) November 24, 2019

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وكان كلوب يستعد للدفع بـ صلاح في الدقيقة الـ85 من مباراة كريستال بالاس، لكن قبل أن يدخل بديلا، سجل زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للفريق، ليقرر الألماني إراحة "الفرعون" وإجراء تغيير دفاعي للحفاظ على النتيجة.

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول على ملعب "أنفيلد" فريق نابولي مساء الأربعاء المقبل، ويتصدر الفريق الإنجليزي مجموعته الخامسة في البطولة الأوروبية برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الفريق الإيطالي.

المصدر: وكالات