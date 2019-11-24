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نجم مانشستر سيتي يسخر من إلغاء هدفه بتقنية الفيديو

الرياضة

نجم مانشستر سيتي يسخر من إلغاء هدفه بتقنية الفيديو
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علق رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي بطريقة ساخرة على إلغاء هدفه بتقنية الفيديو المستخدمة هذا الموسم لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب سترلينغ على حسابه الشخصي في "تويتر": "سعيد لتعزيز سجلي من الأهداف الملغاة بتقنية VAR اليوم مرة أخرى. اللعنة!، هذا الشيء سوف يقتلني".

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وألغي هدف سجله المهاجم الإنجليزي خلال مواجهة فريقه تشيلسي السبت في البريميرليغ، والتي انتهت بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكاد ستيرلينغ أن يعزز تقدم فريقه بهدف ثالث في الشوط الثاني، ولكن تدخل تقنية الفيديو حال دون احتساب الهدف بداعي وجوده في موقع متقدم عن كورت زوما مدافع تشيلسي.

وكانت تقنية الفيديو قد ألغت هدفين آخرين للمهاجم البالغ 24 عاما خلال مباراة توتنهام في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولقاء وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي في بداية هذا الموسم.

المصدر:"تويتر"

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