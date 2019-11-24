شاهد.. استقبال جماهير ريال مدريد الغاضبة لنجم الفريق "المتمرد"

صبت جماهير ريال مدريد جام غضبها على نجم الفريق الويلزي غاريث بيل، قبل مواجهة ريال سوسيداد السبت في معقل الملكي "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وقبل دخول لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب، تلا المذيع في "سانتياغو بيرنابيو" أسماء نجوم ريال مدريد، التي قوبلت بالتصفيق الحار من قبل الجماهير، حتى وصل المذيع إلى اسم الويلزي بيل، لتطلق الجماهير صفارات الاستهجان.

El Bernabéu no perdona a Bale: pitada monumental al saltar al césped https://t.co/V9Gpw9TjF2 — MARCA (@marca) November 24, 2019

وتواجد بيل على مقاعد البدلاء في المباراة، حيث قرر المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، عدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية، قبل أن يشركه في الشوط الثاني.

وفور نزول بيل احتياطيا واصلت الجماهير هجومها على اللاعب في رسالة واضحة بأنها لن تغفر خطأه الفادح الذي ارتكبه مع منتخب بلاده، بحق النادي الأبيض.

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وأشعل بيل غضب جماهير الميرينغي مؤخرا، برفعه علم ويلز عقب التأهل إلى يورو 2020، مكتوبا عليه "ويلز، الغولف، ريال مدريد"، وذلك ردا على وسائل الإعلام الإسبانية، التي اتهمته بتفضيل منتخب بلاده ولعبة الغولف على فريقه.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 25 نقطة خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق الأهداف، ومتفوقا بفارق نقطتين على ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس.

المصدر: "ماركا" الإسبانية