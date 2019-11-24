بالفيديو.. ريمونتادا تاريخية وأحداث شغب في الديربي العربي

خطف لقاء الديربي بين الوداد وضيفه الرجاء، الأضواء بعد ريمونتادا تاريخية للرجاء، ليحول تأخره 4-1 إلى تعادل 4-4، بإياب دور الـ16 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية.

وسجل الرجاء 3 أهداف في غضون 20 دقيقة، ليصعد إلى ربع نهائي البطولة العربية في سيناريو مجنون، بعد أن تعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق مع الوداد.

لكن أحداث الشغب بعد نهاية المباراة في ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء، أمس السبت، تصدرت المشهد، إثر اقتحام مجموعة كبيرة من جماهير الوداد للمستطيل الأخضر، وهجومها على رجال حفظ النظام في الملعب، في محاولة لاختراق المنطقة الخاصة بجمهور الرجاء.

وألقى الأمن القبض على العشرات منهم، لإحالتهم للمحكمة بعدما دخل قانون الشغب حيز التنفيذ في المغرب، من أجل ردع حالات الشغب التي تعاني منها الكرة المغربية.

وفي مباراة أخرى فجر أولمبيك آسفي المغربي، السبت، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بمضيفه الترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا، خارج البطولة العربية.



وتعادل الترجي 1-1 مع أولمبيك آسفي في الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على ملعب رادس، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالمغرب، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لآسفي بنتيجة 4-2.

المصدر: وكالات