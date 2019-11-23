كندا تتأهل لنهائي كأس ديفيز لكرة المضرب على حساب روسيا (فيديو)

تأهلت كندا إلى نهائي كأس ديفيز للتنس لأول مرة بعد الفوز المثير في الدور قبل النهائي على روسيا اليوم السبت عقب تفوق دينيس شابوفالوف وفاسيك بوسبيسيل في مواجهة الزوجي الحاسمة.

واشترك الثنائي الكندي شابوفالوف وبوسبيسيل، المتألقان في مدريد خلال الأسبوع، للفوز 6-3 و3-6 و7-6 على الثنائي الروسي أندريه روبليوف وكارين خاتشانوف.

وقال شابوفالوف البالغ عمره 20 عاما خلال احتفال مشجعي كندا بالفوز: "ليس لدي أي كلمات. هذا أمر لا يصدق".

وبدا أن الأمور تسير بشكل سيء لكندا عندما توقفت سلسلة انتصارات بوسبيسيل في منافسات الفردي خلال مواجهة روبليوف وخسر 6-4 و6-4.

لكن شابوفالوف أدرك التعادل وفاز 6-4 و4-6 و6-4 على خاتشانوف.

🇨🇦 @denis_shapo has come to the party 🎉



Tops Khachanov 6-4 4-6 6-4 to send this tie to a decider...#RUSCAN#DavisCupMadridFinals#byRakutenpic.twitter.com/nlr3ncPB4H — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 23, 2019

ليلجأ المنتخبان لمباراة الزوجي الفاصلة التي حسمها الثنائي الكندي بالشوط الفاصل 7-5 (تاي بريك).

Into the final!



Canada are into the Davis Cup final 6-3 3-6 7-6(5) over Russia.#RUSCAN#DavisCupMadridFinals#byRakutenpic.twitter.com/Tqj2Xx7VWX — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 23, 2019

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وسيواجه المنتخب الكندي في النهائي الفائز من نصف النهائي الثاني بين إسبانيا صاحبة الأرض وبريطانيا.

المصدر: وكالات