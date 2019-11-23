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كندا تتأهل لنهائي كأس ديفيز لكرة المضرب على حساب روسيا (فيديو)

الرياضة

كندا تتأهل لنهائي كأس ديفيز لكرة المضرب على حساب روسيا (فيديو)
AFP JAVIER SORIANO
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تأهلت كندا إلى نهائي كأس ديفيز للتنس لأول مرة بعد الفوز المثير في الدور قبل النهائي على روسيا اليوم السبت عقب تفوق دينيس شابوفالوف وفاسيك بوسبيسيل في مواجهة الزوجي الحاسمة.

واشترك الثنائي الكندي شابوفالوف وبوسبيسيل، المتألقان في مدريد خلال الأسبوع، للفوز 6-3 و3-6 و7-6 على الثنائي الروسي أندريه روبليوف وكارين خاتشانوف.

وقال شابوفالوف البالغ عمره 20 عاما خلال احتفال مشجعي كندا بالفوز: "ليس لدي أي كلمات. هذا أمر لا يصدق".

وبدا أن الأمور تسير بشكل سيء لكندا عندما توقفت سلسلة انتصارات بوسبيسيل في منافسات الفردي خلال مواجهة روبليوف وخسر 6-4 و6-4.

لكن شابوفالوف أدرك التعادل وفاز 6-4 و4-6 و6-4 على خاتشانوف.

ليلجأ المنتخبان لمباراة الزوجي الفاصلة التي حسمها الثنائي الكندي بالشوط الفاصل 7-5 (تاي بريك).

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وسيواجه المنتخب الكندي في النهائي الفائز من نصف النهائي الثاني بين إسبانيا صاحبة الأرض وبريطانيا.

المصدر: وكالات

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