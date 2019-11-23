بالفيديو.. أهداف مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

يتقدم ريال مدريد على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 3-1 في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة الـ14 من "الليغا".

وفاجأ ريال سوسيداد أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الـ2 من عمر اللقاء عن طريق البرازيلي وليان دي سيلفا، بعد خطأ فادح من سيرخيو راموس قائد الفريق الملكي.

وعادل الفرنسي كريم بنزيما النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

وأضاف الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني للنادي الملكي في الدقيقة 48.

وعزز الكرواتي لوكا مودريتش بالهدف الثالث "للميرينغي" في الدقيقة 74.

المصدر: RT