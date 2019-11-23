بالفيديو.. أهداف مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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يتقدم ريال مدريد على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 3-1 في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة الـ14 من "الليغا".
وفاجأ ريال سوسيداد أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الـ2 من عمر اللقاء عن طريق البرازيلي وليان دي سيلفا، بعد خطأ فادح من سيرخيو راموس قائد الفريق الملكي.
November 23, 2019
وعادل الفرنسي كريم بنزيما النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.
November 23, 2019
وأضاف الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني للنادي الملكي في الدقيقة 48.
November 23, 2019
وعزز الكرواتي لوكا مودريتش بالهدف الثالث "للميرينغي" في الدقيقة 74.
November 23, 2019
المصدر: RT
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