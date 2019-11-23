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شاهد.. الجزائري محرز يقود مانشستر سيتي لقلب الطاولة على تشيلسي في "البريميرليغ"

الرياضة

شاهد.. الجزائري محرز يقود مانشستر سيتي لقلب الطاولة على تشيلسي في
AFP Paul ELLIS
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قلب مانشستر سيتي تأخره بهدف أمام ضيفه تشيلسي إلى فوز 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

افتتح الضيوف باب التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الفرنسي نغولو كانتي، ورد السيتي بهدفين من توقيع البلجيكي كيفين دي بروين والجزائري رياض محرز في الدقيقتين 29 و37 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة، وانتزع المركز الثالث من تشيلسي صاحب الـ26 نقطة والذي تراجع للمركز الرابع.

ويتأخر السيتي بفارق 9 نقاط عن المتصدر ليفربول ونقطة عن الوصيف ليستر سيتي.

المصدر: sportbox

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