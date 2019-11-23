تعيين رئيسة مؤقتة للاتحاد الروسي لألعاب القوى

أعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى تعيين يوليا تاراسينكو رئيسة مؤقتة له بعد قرار الاتحاد الدولي لأم الألعاب إيقاف الاتحاد الروسي على خلفية قضية منشطات متهم فيها اللاعب دانيل ليسينكو.

وجاء اختيار تاراسينكو، نائبة رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى، قائمة بأعمال الرئاسة، بعد اجتماع طارئ، لتخلف دميتري شلياختين (الذي قدم طلبا بإعفائه مؤقتا)، والذي أصدرت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى قرارا بإيقافه مؤقتا مع المدير التنفيذي في الاتحاد، ألكسندر باركين، ومنسقة مكافحة المنشطات في الاتحاد يلينا إيكونيكوفا، والرئيس الإقليمي للاتحاد في منطقة موسكو أرتور كاراميان، ورئيسة قسم البرامج الرياضية في الاتحاد يلينا أورلوفا، إضافة إلى اللاعب ليسينكو ومدربه يفغيني زاغورولكو.

Дмитрий Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА, вместо него исполняющей обязанности выбрана Юлия Тарасенко.



Вице-президент ВФЛА Марина Купцова, которая также претендовала на эту должность, в интервью рассказала об итогах президиума федерации. 👇🏻https://t.co/vbB8UrqOe9pic.twitter.com/hNn4YoDxNQ — РИА Новости Спорт (@rsportru) November 23, 2019

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد أعلن في الثالث من أغسطس 2018 إيقاف الروسي دانيل ليسينكو وصيف بطل العالم في الوثب العالي من حق المشاركة في المنافسات الرياضية مؤقتا، لعدم تقديمه المعلومات المطلوبة حول أماكن تواجده للخضوع لاختبارات الكشف عن المنشطات خارج أوقات المنافسات الرياضية، وأُعلن حينها أن الإيقاف المؤقت سيستمر لغاية إغلاق التحقيق الذي فتح بسبب عدم إجراء ليسينكو لـ3 فحوص للكشف عن المنشطات خلال 12 شهرا.

وكشف التحقيق الذي أجرته وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن وجود تناقضات بين شهادة ليسينكو والمستندات المقدمة من مسؤولي الاتحاد الروسي لتوضيح مكان تواجد ليسينكو، ما اعتبر تزويرا.

وليسينكو هو صاحب الميدالية الفضية لمسابقة الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها لندن عام 2017، وصاحب الميدالية الذهبية في بطولة العالم لأم الألعاب داخل الصالات والتي استضافتها مدينة بيرمنغهام البريطانية عام 2018.

المصدر: rsport.ria.ru







