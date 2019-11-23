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شاهد.. فيرمينو ينقذ ليفربول من فخ كريستال بالاس بغياب صلاح

الرياضة

شاهد.. فيرمينو ينقذ ليفربول من فخ كريستال بالاس بغياب صلاح
AFP Ian KINGTON
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عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 2-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من "البريميرليغ".

افتتح مهاجم "الريدز"، السنغالي ساديو ماني باب التسجيل في المباراة في الدقيقة 49، وعادل لأصحاب الأرض ويلفريد زاها في الدقيقة 82.

وقبل 5 دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة رجح البرازيلي روبيرتو فيرمينو الكفة لليفربول مجددا بتسجيله الهدف الثاني.

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وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغاب عن التشكيلة الأساسية للريدز، نجمه المصري محمد صلاح الذي تواجد على دكة البدلاء في ظل عودته مؤخرا من الإصابة.

المصدر: وكالات

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