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انتفاضة أرجنتينية متأخرة تمنح يوفنتوس الفوز بغياب رونالدو (فيديو)

الرياضة

انتفاضة أرجنتينية متأخرة تمنح يوفنتوس الفوز بغياب رونالدو (فيديو)
AFP Miguel MEDINA
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حقق يوفنتوس فوزا مثيرا على مستضيفه أتالانتا، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم"الكالتشيو".

وأحرز الألماني روبن جوسينس هدف أتالانتا، في الدقيقة 56، قبل أن يتمكن الأرجنتيني غونزالو هيغواين من تسجيل هدفين للضيوف، في الدقيقتين 74 و82، وعزز الأرجنتيني الآخر باولو ديبالا النتيجة "للسيدة العجوز" بهدف ثالث، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأهدر الغامبي موسى بارو ركلة جزاء لأتالانتا في الدقيقة الـ17 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد أتالانتا عند 22 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: sportbox

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