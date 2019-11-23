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كين يتقدم في سلم ترتيب الهدافين التاريخيين لتوتنهام هوتسبير

الرياضة

كين يتقدم في سلم ترتيب الهدافين التاريخيين لتوتنهام هوتسبير
Adrian DENNIS
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ساهم هاري كين هداف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بفوز فريقه على مضيفه وست هام يونايتد 3-2 اليوم السبت، بافتتاح مباريات الجولة الثالثة عشرة من "البريميرليغ".

وجاء هدف كين في الدقيقة 49، بعدما كان توتنهام متقدما بهدفين في الشوط الأول بإمضاء الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الدقيقة 36 والبرازيلي لوكاس مورا بالدقيقة 43.

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ووفقا لإحصائيات شبكة "سكواوكا"، فإن كين تقدم على سلم ترتيب أفضل هدافي توتنهام عبر تاريخ النادي، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 175 هدفا، متخلفا وراء المتصدر جيمي جريفيز (266) وبوبي سميث (208).

المصدر: وكالات

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