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توتنهام يحقق فوزه الأول تحت قيادة مورينيو (فيديو)

الرياضة

توتنهام يحقق فوزه الأول تحت قيادة مورينيو (فيديو)
AFP Adrian DENNIS
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حقق توتنهام انتصارا ثمينا في المباراة الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بتغلبه على مضيفه وست هام 3-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن الجولة الـ13 من "البريميرليغ".

وسجل ثلاثية توتنهام الكوري الجنوبي هيونغ مين سون والبرازيلي لوكاس مورا وهاري كين في الدقائق 36 و43 و49 على الترتيب، وسجل هدفي وست هام ميشيل أنطونيو والإيطالي أنجيلو أوجبونا في الدقيقتين 73 و90+6 على التوالي.

وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز 16 على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: sportbox

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