توتنهام يحقق فوزه الأول تحت قيادة مورينيو (فيديو)

حقق توتنهام انتصارا ثمينا في المباراة الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بتغلبه على مضيفه وست هام 3-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن الجولة الـ13 من "البريميرليغ".

وسجل ثلاثية توتنهام الكوري الجنوبي هيونغ مين سون والبرازيلي لوكاس مورا وهاري كين في الدقائق 36 و43 و49 على الترتيب، وسجل هدفي وست هام ميشيل أنطونيو والإيطالي أنجيلو أوجبونا في الدقيقتين 73 و90+6 على التوالي.

It’s three! Harry Kane gets his name on the score sheet and Spurs are flying! #WHUTOTpic.twitter.com/80MYrDYA6d — SoccerMatrix ⚽ (@Soccer_Matrix) November 23, 2019

وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز 16 على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

Jose Mourinho makes a winning start to his Spurs reign#WHUTOTpic.twitter.com/bHlwO1AURH — Premier League (@premierleague) November 23, 2019

المصدر: sportbox