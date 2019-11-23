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شاهد.. برشلونة يقلب الطاولة على ليغانيس ويحافظ على صدارة "الليغا"

الرياضة

شاهد.. برشلونة يقلب الطاولة على ليغانيس ويحافظ على صدارة
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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قلب برشلونة تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه ليغانيس، إلى فوز 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح مهاجم أصحاب الأرض المغربي يوسف النصيري باب التسجيل في المباراة بالدقيقة 12، وعادل لبرشلونة الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة 53، قبل أن يضيف التشيلي أرتور فيدال هدف الفريق الكتالوني الثاني في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 28 نقطة، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 6 نقاط في ذيل جدول ترتيب "الليغا".

المصدر: sportbox


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