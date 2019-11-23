انتقادات تطال مدرب دورتموند ولاعبوه يقفون داعمين

صوبت الصحف الألمانية سهامها إلى مدرب بوروسيا دورتموند السويسري لوسيان فافر، بعد خروج فريقه السبت متعادلا على ملعبه 3-3 مع بادربورن صاحب المركز الأخير ضمن منافسات الدوري الألماني.

وعنونت صحيفة "دي فيلت" على موقعها الرسمي "لا يمكن أن تستمر الحال كذلك مع فافر"، فيما وصف موقع "يوروسبورت.دي" ما يجري في نادي مدينة الرور الصناعية بـ"الأجواء المتفجرة".

واعتبرت صحيفة "بيلد" الأكثر شعبية في ألمانيا بأن "دورتموند هو على مسافة سنوات ضوئية من هدفه المتمثل بإحراز اللقب. اذا قام مسؤولو النادي بتحليل الوضع الحالي، يتعين عليهم التوصل إلى استنتاج: فافر ليس مدربا يمكن أن يحرز اللقب!".

ATENCIÓN, ÚLTIMA HORA! 📢🗣 Según informa el diario Bild, Lucien #Favre sería despedido de perder contra el Barcelona el miércoles por la Champions League 🏆 Su continuidad depende de ese difícil partido.#bvb#bvb09#hejaBVB#BorussiaDortmund 💛 pic.twitter.com/PADN1r4WRv — Dortmund_Al_Limite (@DortmundLimite) November 23, 2019

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لكن قائد الفريق رويس وقطب خط الدفاع ماتس هوملز هب لنجدة المدرب فقال: "الجميع يتحمل المسؤولية وهذا ما يجب الحديث عنه وليس المدرب".

أما هوملز فأضاف: "نحن اللاعبون نرتكب الأخطاء على أرضية الملعب، أريد أن أكون واضحا بان الأمر لا يتعلق إطلاقا بالمدرب عندما نعيد الكرة إلى الفريق المنافس من دون أي ضغط على الاطلاق".

وأنقذ قائد دورتموند ماركو رويس فريقه من خسارة مدوية عندما أدرك له التعادل 3-3 في الوقت بدل الضائع، وتأتي هذه النتيجة الهزيلة بعد خسارة ثقيلة تعرض لها الفريق أمام بايرن ميونيخ برباعية نظيفة قبل فترة التوقف الدولي.

ويحتل الفريق المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.

المصدر:"أ ف ب"