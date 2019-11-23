رونالدو يشارك في حملة دعم النادي الإفريقي التونسي (فيديو)

كشفت إذاعة "موزاييك" التونسية عن هدية استثنائية قدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي للنادي الإفريقي التونسي.

وقالت الإعلامية حنان العش عبر أثير الإذاعة المحلية، إن الهدية تتمثل في قميص موقع من النجم البرتغالي، الذي انخرط في حملة الدعم وقام بإرسال قميص كتب عليه "مساندة للنادي الإفريقي" بهدف بيعه في المزاد العلني لفائدة الحساب المفتوح لفض نزاعات الفريق.

وتابعت العش أنها استثمرت علاقة الصداقة التي تربطها بالمدير الرياضي للسيدة العجوز ونجحت في تنفيذ مقترح، بتأمين قميص فريق اليوفي موقع عليه من النجوم الكبار.

وأوضحت أن القميص وصل إلى العاصمة الفرنسية، على أن تستلمه إدارة النادي التونسي الاثنين القادم.

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وكانت قد حققت الحملة التي أطلقتها جماهير النادي الإفريقي تحت عنوان "مليون دينار في يوم واحد" نجاحا ملموسا في ظل الإقبال الكبير لأنصار الفريق على التبرع للنادي الذي يمر بأزمة مالية خانقة .

ووصل المبلغ الإجمالي للتبرعات (الثلاثاء الماضي) إلى مليون و146 ألف دينار، ومن المرجح أن يرتفع المبلغ إذ أن تبرعات جماهير الإفريقي خارج تونس لم يتم إدراجها بعد، وفقا لتصريحات مهدي الغربي عضو اللجنة المشرفة على الحساب البنكي للنادي.

المصدر: mosaiquefm.net